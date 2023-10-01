تعافى من السرطان تماما.. طفل بلجيكي يثير حيرة الأطباء

يبدو أن طفلاً بلجيكيًا يبلغ من العمر 12 عامًا عولج في فال دو مارن قد شفي تقريبًا من سرطان الدماغ. الذي يعتبر غير قابل للشفاء. معجزة يسعى الأطباء لفهمها.

قبل ست سنوات، تم تشخيص إصابته بـ “الورم الدبقي المتسلل في جذع الدماغ”. وهو سرطان في الدماغ يصيب عشرات الأطفال كل عام. واليوم “لم يبق لديه شيء”.

وقال الأب سيدريك: “كان الأطباء واضحين. لقد أعطونا الإحصائيات، التي لم تكن جيدة، ولم تكن جيدة على الإطلاق. لكن لوكاس تحدى الصعاب.

وبعد علاجه في مركز غوستاف روسي للسرطان في فيلجويف (فال دو مارن)، تخلص المراهق من المرض تدريجياً.

قبل عام، عندما فقد الأطباء الأمل في شفاءه أوقفوا العلاج. قرار ثقيل إلا أنه لم يكن له أي تأثير سلبي على الصبي.

ويحاول الأطباء الآن فهم ما حدث للصبي حتى تكون تجربته مفيدة للأطفال الآخرين.

ويقول الطبيب جاك جريل من مستشفى جوستاف: “نعتقد أن لوكاس كان يعاني من شكل معين من المرض. نحن بحاجة إلى فهم ماذا ولماذا حتى ننجح طبيًا في إعادة إنتاج ما حدث بشكل طبيعي معه لدى مرضى آخرين. سيكون ذلك أمرًا رائعًا”.

وفقًا لصحيفة لو باريزيان، فإن ثمانية مرضى شباب آخرين تمت متابعتهم كجزء من تجربة بيوميد السريرية. التي أجراها مستشفى غوستاف روسي يعتبرون اليوم “مستجيبين طويلين”، دون انتكاس بعد ثلاث سنوات من تشخيصهم.