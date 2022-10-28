تعالوا نتغير للأفضل..

لكل منا لديه مفهوم ونظرة مختلفة عن الحياة، كذلك المواقف تجاه الآخرين، ومع ذلك كلنا نشترك ونفكر في أمر مهم للغاية، وهو التغيير لحال أفضل مما نحن عليه الان، حيث هي مهمة تبدوا صعبة إلى حد ما، ولكن مع قوة الإرادة والعزيمة والرغبة المشتعلة نستطيع أن نفعلها، فما عليك إلا الالتزام بها:

تعالوا نتغير للأفضل..

الخطوة 1: وضع أهداف واقعية

مهمتك في هذه المرحلة هي فهم ما تريد تغييره، ووضع أهداف تسعى لتحقيقها، وهذه الأهداف يجب أن تكون واقعية، كما يجب ان تنخراط في تطوير الذات تدريجياً، والانتقال من مهمة إلى أخرى.

الخطوة 2: تعرف على نفسك

بمجرد تحديد أهدافك، يجب ان تنتقل إلى الاستبطان، وهو عبارة عن تأمل باطني، لتحديد العوامل التي ستساعدك في تنفيذها، وما هي السمات السلبية والإيجابية لشخصيتك التي يمكنك إبرازها والأخرى التي تريد تغييرها.

الخطوة 3: تطوير استراتيجية

لقد اجتزت مرحلتين بنجاح، حيث حدد هدفك، وتعرفت على وسائلك، وهذا يدل على رغبتك في التغيير، لذلك ابدأ الآن في وضع خطة العمل الخاصة بك، لكن فقط ركز على نفسك وابتعد كل البعد عن الأشخاص السلبيين،كما ابدأ بتقييم نقاط قوتك، ومراقبة أفكارك، حيث حياتك من صنع أفكارك، فإن كانت أفكارك سلبية تصبح حياتك سلبية وإن كانت أفكارك إيجابية تكون حياتك إيجابية. وتتمتع بالنجاح والسعادة فى الحياة.

تعالوا نتغير للأفضل..

الخطوة 4: لا للتأجيل

هذه هي المرحلة الأخيرة من خطة التطوير الذاتي كذلك التغيير الفعال بإذن الله، لكن الآن أهم شيء هو أن تبدأ العمل على نفسك الآن، ولا تؤجل ذالك، فالمماطلة أكبر عدو للإنسان، إذا لم تتخذ أي إجراء، فإن جميع الخطوات التحضيرية تصبح بلا معنى عندما تؤجل مهامك.