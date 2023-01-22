تعاملات مشبوهة بين البرلماني السابق سبيسيفيك و عائلة طحكوت

كشفت جلسة محاكمة السعيد بوتفليقة المستشار و شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة. رفقة رجال الاعمال المتهمين بتهم فساد من بينهم رجل الاعمال الموقوف طحكوت محي الدين وعدد من افراد عائلته. في اليوم الثالث من جلسة المحاكمة على التوالي بمحكمة القطب الجزائي. المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. ان البرلماني السابق “الطاهر ميسوم” تنازل عن ملبنة خاصة به بقصر البخاري. لصالح عائلة طحكوت، مقابل بناية ومحطة بنزين بفرنسا وبناية من 10 شقق بأعالي بوزريعة بالجزائر العاصمة. إضافة الى مبالغ مالية بالعملة الصعبة.

القاضي يستجوب طحكوت حميد شقيق محي الدين حول الواقعة المتعلقة بالطاهر ميسوم و الاخوة “مسلك”

طحكوت حميد: ليس لدي اي علاقة بهذا الامر لم أتعامل مع “ميسوم” او “مسلك”

القاضي: حسب التحقيق ان عائلة “مسلك” منحتك 18 الف اورو ؟

حميد: لم اتعامل مع اي شخص في هذه القضية عندما كنت في السجن سألني قاضي التحقيق حول هذه الواقعة. و أكدت له ان لا علاقة لي و تمت محاسبتي على هذا ودخلت السجن.

القاضي: نحن نتكلم عن واقعة التنازل؟

حميد: سيدي القاضي انا تنازلت عن حصصي لشقيقي محي الدين مجانا

وكيل الجمهورية : التحقيق اثبت ان التنازل عن الحصص تم هنا في الجزائر وليس في فرنسا لصالح المتهم “الطاهر ميسوم” ثم للمدعو “مختار مسلك” و من معه؟

حميد: اؤكد لكم انه لا علاقة لي بهذه الواقعة، لم التق بهم ابدا، و من له اي شيء آخر فليتقدم ويواجهني

القاضي: ما علاقتك مع شركة “كيريكوم للنقل” ؟

حميد: انا شريك غير مسير فيها

القاضي: متى تم انشاء الشركة؟

حميد: تم انشائها في سنة 2011

القاضي: كم هو عدد حافلاتك في هذه الشركة؟

حميد: احوز على 129 حافلة

القاضي: من اين لك الاموال لشراء 129 حافلة، كم هي اجرتك الشهرية؟

حميد: قد تصل شهريا الى 300 مليون سنتيم لم يكن لدي اشكال مع شقيقي حول الراتب

استجواب رشيد طحكوت

القاضي: هل تعاملت مع المتهم الطاهر ميسوم؟

رشيد: لا علاقة لي به اعرفه عبر شاشة التلفزيون فقط

القاضي: متى تنازلت عن حصصك في شركة “كورالي” ؟

رشيد: تنازلت عن حصصي في سنة 2006

القاضي: اخيك محي الدين تنازل لك عن حصصه؟

رشيد: سيدي القاضي هو تنازل لي عن حصصه شكليا للحصول على الفيزا. كما انني كنت اعمل مع والدي في التجارة. ثم حصلت على سجل تجاري باسمي. و ليس لدي اي علاقة بالمجمع، انا كنت اقيم برغاية و لم اتنقل الى اي جهة ولم اتنقل لأي مصنع او مستودع. او اي جهة لاني مريض جدا. كما توقفت عن العمل في التجارة. و بقيت اقدم المساعدة لشقيقي لكسر الروتين الى غاية 2013 وبعدها توقفت نهائيا عن العمل وبقي اخي يساعدني

وكيل الجمهورية : كيف تفسر لنا عن عدم امتناعك بإبلاغ السلطات بوجود السيارات؟

رشيد: لا لم امتنع كانوا يعلمون بوجودها و عندما جاؤوا قدمت لهم المساعدة.

استجواب المتهم (ج.م) رئيسةالحضيرة ابن شقيقة المتهم محي الدين طحكوت

القاضي: كيف تفسر لنا عن تحويل 31 مركبة من بينها 6 مركبات فخمة من الحظيرة رقم 8 الى الحظيرة رقم 1

المتهم: امرني المتصرف الاداري (ص.م) بنقل المركبات من الحظيرة رقم 8 الى الحظيرة رقم 1. كما قمت انا بتحويل ستة مركبات فخمة. لان قيادتها تتطلب مهارات خاصة اما باقي المركبات فكانت معطلة فتم سحبها

القاضي: الى اين حولتها؟

المتهم: سيدي القاضي قمت بتحويلها الى الحظيرة رقم 1 وهي ليست بعيدة عن الاولى تبعد عنها بحوالي 150 متر

القاضي: باسم من هذه السيارات؟

المتهم: ليست باسم طحكوت وليست باسم سيما موتورز

القاضي: كم دامت عملية التحويل؟

المتهم: يوم كامل كانت حوالي 30 سيارة، انا حولت منها 6 سيارات و الباقي الاعوان. هم من قاموا بذلك كونها كانت معطلة وهي مركبات امريكية البعض سرق منها قطع غيارها وذاكرتها.