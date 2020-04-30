تعامل الأساتذة والمسؤولين في الجامعات مع الأجانب ..ممنوع

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى المؤسسات والمراكز الجامعية أمر من خلالها المسؤولين بالتوقف عن التعامل مع شركاء أجانب.

وجاء في التعليمة التي تحوز “النهار أون لاين” نسخة منها أن بعض المسؤولين وبعض الهياكل الداخلية على مستو ى المؤسسات تقوم بمباشر ة أعمال تعاونية أو تسييرها مع الشركاء الأجانب دون استشارة رئيس المؤسسة أو إبلاغه مسبقا “

وأضافت التعليمة”أن هذه الممارسة التي لا يمكن قبولها في المستقبل غالبا ما تكون لها عواقب سلبية على أنشطة التنسيق على مستوى المؤسسة ،كما أنها ضارة لتماسك عملها وغالبا لا تخدم مصالحها”

وطالب الوزير بتبليغ جميع الموظفين “انه من الآن فصاعدا فان جميع الإجراءات المتعلقة بالشخصيات الأجنبية والإتصالات الرسمية وطلبات الزيارات أو المقابلات وتنظيم اللقاءات مع أجانب أو التنقلات تخضع لرأي مسبق وسريع لمدير المؤسسة الجامعية والذي يقوم بدوره بالحصول على موافقة الوصاية