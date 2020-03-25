تعاونية الحبوب بالبليدة: ضخ حصة مسبقة بـ160.000 قنطار من القمح

أخبار الجزائر
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تعاونية الحبوب بالبليدة: ضخ حصة مسبقة بـ160.000 قنطار من القمح
بقلم نادية بن طاهر

ضخت تعاونية الحبوب للبليدة، اليوم الأربعاء، حصة مسبقة من القمح الصلب لفائدة المتعاملين، تقدر بـ160.000 قنطار.

ويأتي ذلك، بهدف القضاء على ندرة مادة السميد في الأسواق وكسر المضاربة عليها، حسبما أوضحه مديرها، سماعين أقنيني لـوكالة الأنباء.

و أضاف ذات المسؤول أن “ضخ هذه الحصة المسبقة التي تعد حصة عشرة أيام من التمويل الاعتيادي للمتعاملين، تندرج في إطار توصيات رئيس الجمهورية ووزارة الفلاحة.

وأشار أقنيني، إلى انه بإمكان المتعاملين عبر ولايات البليدة وتيبازة والجزائر العاصمة أيضا، الحصول على حصة شهر أفريل من القمح الصلب.

وأوضح المسؤول، أن كل الشروط مهيأة للعمل بالتعاونية التي تفتح أبوابها من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.


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