تعاون بين الجزائر وروسيا في مجال المياه والغابات

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، التجربة الرائدة للجزائر في مجال حماية وتطوير الثروة الغابية ضمن المقاربة الإقتصادية الإجتماعية لإعادة بعث وتطوير السد الأخضر.

وجاء ذلك، خلال لقاءات للوزير، على هامش انعقاد أشغال الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. المنعقدة خلال الفترة الممتدة بين 25 و 26 اكتوبر 2023 بموسكو عاصمة فيدرالية روسيا.

وإجتمع الوزير اليوم الخميس، مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة لفديرالية روسيا الاتحادية، ألكسندر كوزلوف. وتم هذا اللقاء بحضور كبار المسؤولين ووفدي البلدين وسفير الجزائر بروسيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة خاصة في مواجهة التغيرات المناخية والإستدامة.

كما دارت المحادثاث حول سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في الميادين ذات الأهتمام المشترك.

وكان للوزير فرصة لمناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين الصديقين. وتمحورت المحادثات حول واقع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها. سيما فيما يخص مجال المياه والثروة المائية وكذا في مجال الغابات.