تعاون بين الجزائر وسلطنة عمان في صناعة الأدوية

التقى وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، السبت، بنظيره العماني الدكتور هلال بن على بن هلال السبتي، وهذا على هامش أشغال المؤتمر الإقليمي الأول للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعاصمة تونس.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض علاقات التعاون المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين. حيث نوه الوزيران بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين الجزائر وسلطنة عمان. معبرين عن ارتياحهما لمستوى الشراكة القائمة، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين. على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

كما أكد الطرفان خلال المحادثات، عزمهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرقى، بما يخدم المصالح المشتركة. لا سيما في مجال تبادل الخبرات والمعارف الطبية، خاصة في مجال تخصص جراحة قلب الأطفال من خلال إجراء عمليات جراحية مشتركة.

وتباحث الطرفان كذلك إمكانية إنشاء وحدة إنتاج مشتركة للأدوية، وأيضا إنشاء مركز وطني للأدوية بسلطنة عمان بالتنسيق مع الصيدلية المركزية للمستشفيات في الجزائر. مما يعزز التكامل الصناعي في المجال الصيدلاني بين البلدين، بهدف تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأدوية على المستويين الوطني والإقليمي.

حيث اتفق الوزيران في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق والتشاور، وتكثيف اللقاءات من أجل تجسيد المشاريع المطروحة على أرض الواقع. بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان في المجال الصحي.

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