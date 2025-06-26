تعاون بين الحماية المدنية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية في تسيير الكوارث

حلّ وفد من الحماية المدنية الإيطالية بالجزائر، أمس الأربعاء بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر. حيث كان في استقباله المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، رفقة مدير الحماية المدنية للولاية.

خلال هذه الزيارة، تم تقديم عرض مفصل حول التنظيمات العملياتية والإدارية المعتمدة. الوحدات المتخصصة، البنى التحتية، والتخصصات المتوفرة على مستوى المديرية. كما تم استعراض التجربة الجزائرية في مجال الحماية المدنية، لا سيما فيما يخص آليات التدخل، التكوين، والتنسيق الميداني

عقب الجولة الميدانية، عقد إجتماع عمل مشترك بين الطرفين، بحضور المدير العام، خصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكوين. التدخل في الكوارث، وتدعيم القدرات العملياتية.

اللقاء شكّل محطة هامة في إطار دعم الشراكة التقنية وتوطيد أواصر التعاون بين الجزائر وإيطاليا في ميدان الحماية المدنية وتسيير الكوارث.

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