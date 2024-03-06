تعاون بين وزارة العدل وبرنامج PNUD لدعم القاضيات

أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز، اليوم الأربعاء، على إطلاق مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي “PNUD”، حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات.

وحسب بيان للوزارة، حضر مراسم التوقيع، بليرتا اليكو، الممثلة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

كما حضر مراسم الملتقى ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة وقاضيات من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم.

ويهدف البرنامج إلى تدعيم المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر. بتنظيم ورشات ولقاءات تكوينية وفق برنامج يمتد على مدار العام الجاري.