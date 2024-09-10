تعاون تقني طاقوي معمق بين الجزائر وكوريا الجنوبية

أعلنت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، عن تنظيمها عدّة لقاءات مع فاعلين في مجال النجاعة الطاقوية من كوريا الجنوبية. في إطار زيارة دراسية من شأنها أن تفتح الطريق أمام تعاون تقني “معمق” بين البلدين.

أوضح بيان للمحافظة، أنّ زيارة الوفد الجزائري متعدد القطاعات إلى كوريا الجنوبية التي شاركت فيه هذه الهيئة. “تشكل نقطة تحوّل هامة للمبادرات الجزائرية في مجال النجاعة الطاقوية والبيئية. مما يفتح الطريق أمام تعاون تقني معمق واستثمارات مستقبلية في التكنولوجيا الخضراء بين الجزائر وكوريا الجنوبية”.

وأفيد أنّ هذه الزيارة “الإستراتيجية” التي جرت بين السابع والعشرين أوت الأخير والسادس سبتمبر الجاري، شهدت حضور ممثلين جزائريين عن قطاعات البيئة والتجارة و الصناعة والطاقة، ونظّمت بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وأشار البيان ذاته إلى أنّ محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والمخبر الوطني للتجارب قاما خلال هذه الزيارة، بمحادثات مع المركز الكوري لتقييم التبريد والتكييف .من أجل انشاء مخبر تجارب متطور في الجزائر، مخصّص لتقييم الفعالية الطاقوية للمكيفات الهوائية.

وأضافت الهيئة الجزائرية، أنّ هذه المبادرة تشكل قفزة هامة في إطار الجهود الجزائرية لتحسين الفعالية الطاقوية. كما زار الوفد الجزائري المركز الكوري الأخضر، الذي يعدّ مركزا مرجعيا في مجال الإبتكار البيئي. وذلك من أجل الإستلهام من الطرق المدمجة المستدامة في القطاعين الصناعي والحضري.

وتتمحور المحادثات مع الشركة البيئية الكورية حول الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين مراقبة و تسيير نوعية الهواء في الجزائر. إعتمادا على أحسن الطرق الكورية في مجال السياسة البيئية والحلول التكنولوجية.

بمناسبة هذه التظاهرة، أكّد سفير الجزائر التزام الجزائر بتقليص بصمة الكربون لديها، والاستفادة من الخبرة الكورية من أجل تسريع انتقالها الطاقوي.