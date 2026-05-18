تعاون ثقافي بين الجزائر وتشاد 

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بمقر الوزارة، وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية التشادي، أبكر روزي تيقيل، بحضور سفير جمهورية تشاد لدى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، شكل اللقاء فرصة سانحة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية. وبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي والفني إلى آفاق أرحب تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

​وفي هذا السياق، وتجسيدا للإرادة المشتركة في توطيد العلاقات الدبلوماسية الثقافية. اتفق الطرفان على مشاركة وفد تشادي رفيع المستوى في أشغال الملتقى الدولي حول المخطوط. المزمع تنظيمه يومي 15 و16 جوان المقبل تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

كما أعربت الوزيرة عن استعداد الجزائر لتنظيم زيارات لفائدة الوفود التشادية إلى ولاية الأغواط. لزيارة الخلافة العامة للطريقة التجانية بـ”عين ماضي”. وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأبعاد الروحية والثقافية المشتركة. وتعميق الروابط الصوفية والتاريخية الممتدة بين البلدين وعموم القارة الإفريقية.

و​من جهة أخرى، أكدت الوزيرة كامل استعداد الجزائر لتقديم الدعم والمساندة للجانب التشادي. للاستفادة من الخبرة الجزائرية الرائدة في مجال حفظ ورقمنة المخطوطات. وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية.

فضلا عن تنسيق مساعي البلدين لاسترجاع الأعمال الفنية والتحف والمخطوطات إلى مواطنها الأصلية.

​وعلى صعيد حماية الإرث الإنساني وتثمينه، أبدى الجانب الجزائري ترحيبه بنقل تجربته. وخبرته في مجال إنشاء الحظائر الثقافية بجمهورية تشاد. من خلال إرسال خبراء جزائريين لتقييم حالات حفظ مواقع التراث الثقافي التشادي. بالإضافة إلى تبادل الخبرات في ميادين التكوين الفني وحفظ التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي.

كما سطر الطرفان خارطة طريق طموحة لتفعيل حركية التبادل الإبداعي. تشمل تبادل زيارات الوفود الفنية والخبراء. وتنظيم الأيام السينمائية والأسابيع الثقافية ومعارض الفنون البصرية في كلا البلدين.

ناهيك عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الترجمة، واستقبال المواهب الشابة ضمن إقامات أدبية وإبداعية. مع التأكيد على المشاركة المتبادلة في المهرجانات الثقافية الدولية والملتقيات الفنية التي تقام في الجزائر وتشاد.

​وفي ختام هذه الزيارة الأخوية، رافق وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية التشادي، أبكر روزي تيقيل، وزيرة الثقافة، في فعاليات اختتام شهر التراث المنظمة بقصر الثقافة مفدي زكرياء.

وشارك الضيف التشادي والوفد المرافق له في هذا المحفل الثقافي البارز الذي يعكس ثراء الموروث الحضاري الجزائري وأصالته. مبرزا عمق الانتماء الإفريقي المشترك.