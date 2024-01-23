تعاون ثنائي.. المدير العام للحماية المدنية يحل بتونس

حل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد هام من اطارات الحماية المدنية بمدينة طبرقة التونسية، في إطار التعاون الثنائي الجزائري التونسي.

وأفاد بيان للحماية المدنية، أن هذه الزيارة جاءت بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة. للحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية.

وكان في استقبال المدير العام و الوفد المرافق له المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو.

على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة للحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية

إستقبل وزير الداخلية كمال الفقي بمقر الوزارة المدير العام للحماية المدنية الجزائرية العقيد بوعلام بوغلاف.

كما تمّ التطرّق إلى واقع التعاون القائم بين البلدين في مجال تسيير الأخطار الطبيعية و التكنولوجية.

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