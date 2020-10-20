تعاون ثنائي بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووساطة الجمهورية

إستقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء، وسيط الجمهورية، كريم يونس.

وقد تم خلال اللقاء، الإتفاق على تعزيز التعاون بين وزارة العمل ووساطة الجمهورية في إطار العمل المشترك، وإحترام القوانين والعمل سويا لمحاربة التعسف والبيروقراطية والسهر على ضمان حقوق المواطنين خاصة في مجال العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير جعبوب إستعداد الوزارة للمساهمة والإنخراط في الجهود المبذولة من طرف وسيط الجمهورية من اجل رفع الغبن عن المواطنين وحل مشاكلهم، والسهر على إحترام حقوق المواطنين، وتحسين الخدمة العمومية، وبالتالي إرساء قواعد بناء الجزائر الجديدة.

ومن جهته، ثمن وسيط الجمهورية المجهودات المبذولة من طرف الوزارة المرافقة لهيئته، مشيرا إلى ان هذا النوع من اللقاءات يسمح بتبادل وجهات النظر مع مختلف الدوائر الوزارية من اجل دراسة الإقتراحات والآليات التي من شأنها معالجة مشاكل المواطنين.