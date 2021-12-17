تعاون “جزائري ألماني” في المجال الصحي وإصلاح المستشفيات

إستقبل وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد مساء أمس الخميس بمقر الوزارة سفيرة جمهورية ألمانيا بالجزائر إليزابيث وولبرز. في إطار التعاون بين البلدين

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أعربت السفيرة خلال اللقاء عن إمتنانها بالإستقبال الذي حظيت به. وعن الثقة التي وضعتها الحكومة الجزائرية في الخبرة الألمانية في المجال الصحي. مشيدة بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين البلدين.

وأشارت إليزابيث وولبرز، إلى ضرورة توسيع التعاون بين البلدين، جاصة مع وجود فرص كثيرة ومتنوعة لذلك. كما تطرقت في ذات السياق، إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية في عدّة مجالات على غرار إنشاء الهياكل الإستشفائية. في حين امتدت المحادثات بين الجانبين إلى إمكانية تبادل الخبرات في ميدان إصلاح المستشفيات، حيث تشهد جمهورية ألمانيا تقدما كبيرا في هذا المجال.

من جهته ذكّر وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بتطلّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإنجاز منشٱت تخدم قطاع الصحة. مضيفا إلى أنّه سيتم عقد الجلسات الوطنية للصحة في شهر جانفي القادم. من أجل إصلاح المنظومة الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار البيان في الختام، إلى أن الطرفان إتفقا على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بين العلاقات الثنائية. مؤكدين في سياق ذي صلة، على ضرورة تعزيز هذا التعاون و أهمية الحفاظ عليه. للتجسيد الفعلي للمشاريع التي يمكن تنفيذها و التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

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وزير الصحة يستقبل رجال أعمال من تركيا ودراسة مشاريع جديدة للتعاون

وكان وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، قد إستقبل أول أمس الأربعاء بمقر الوزارة. وفدا من رجال أعمال أتراك. حيث بحث الطرفان مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين وتطرقا لأهمية فرص الإستثمار وسبل تعزيزها. وفي بداية اللقاء أشاد الطرفان بمستوى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في جميع القطاعات وخاصة الصحة. مؤكدين على وجود مشاريع من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الطرفين. كما استمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من قبل رجال الأعمال الأتراك الممكن تجسيدها بين القطاع العمومي والخاص التركي والجزائري. سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة تتماشي والطابع الحالي الذي تتميز به مختلف المستشفيات الكبرى في العالم.

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