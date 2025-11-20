تعاون جزائري-ألماني لتطوير الصناعات الميكانيكية والكيماوية

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت.

وحسب بيانٍ للوزارة، تم خلال اللقاء استعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الألمانية في القطاع الصناعي.

وخلال الجلسة، تم تقييم مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية الصناعية القائمة بين البلدين منذ سنوات وواقع وآفاق العلاقات بين البلدين في القطاع الصناعي. لا سيما في مجالات صناعة المعدات، الصناعات الميكانيكية، والصناعات الكيماوية.

ووجّه وزير الصناعة دعوة، خلال المحادثات، للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي والمحفّز في الجزائر. كما أكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز وتوسيع التعاون الصناعي بين الجزائر وألمانيا عبر مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة.

وبالمناسبة، شجع الوزير المؤسسات والمستثمرين الألمان على الدخول في رأسمال هذه المؤسسات ذاتها. سواء العمومية أوالخاصة، في إطار شراكات رابح–رابح، ما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية إلى المنظومة الصناعية الوطنية.

من جهته، عبّر كاتب الدولة البافاري عن إرادة قوية لتعميق الشراكة مع الجزائر، مؤكدًا أن بافاريا، والفدرالية الألمانية بشكل عام، تشجّع المؤسسات الألمانية على توجيه استثماراتها نحو السوق الجزائرية.

وأعلن غوتاردت، عن التحضير لزيارة وفد كبير من المستثمرين الألمان الراغبين في إطلاق مشاريع استراتيجية في الجزائر. خصوصًا في الصناعة الكيماوية، صناعة المعدات الفلاحية، والتجهيزات الصناعية.