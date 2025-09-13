تعاون جزائري-ألماني يفتح آفاقًا جديدة في قسنطينة

استقبلت السلطات المحلية لولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع المنصرم فريق الخبراء الألمان، حيث تم عرض التقييم الأولي وخارطة الطريق المتعلقة بإمكانات المشي وأمن الراجلين بمركز مدينة قسنطينة.

وجاء ذلك، حسب بيان لوزارة الداخلية، في إطار مشروع التعاون الجزائري - الألماني (GIZ) لاسيما في مجال دعم التطور الحضري.

وتضمن العرض تقديم الحصيلة النهائية لمشروع تقييم إمكانات المدينة بخصوص تنقل الراجلين وسلامتهم بوسط المدينة. بالاعتماد على أهداف رئيسية ترتكز على ثلاثة محاور وهي تهيئة الفضاءات العمومية، والنقل العمومي، وأمن الراجلين.

كما شمل العرض الاستنتاجات، الاقتراحات، والتقدير المالي للعمليات المقترحة سواء على المدى القريب أو البعيد.

وقد ثمّنت السلطات المحلية هذه الدراسة التي تتماشى مع تطلعاتها، مع التأكيد على الانطلاق محليًا في تنفيذ بعض المحاور ذات الأولوية بالنسبة لساكنة الولاية ابتداءً من نهاية السنة الجارية.

وكذا إدماج المشاريع قيد الإنجاز ضمن هذه الرؤية، على غرار مشروع إعادة الاعتبار للمدينة القديمة.