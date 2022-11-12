تعاون جزائري أمريكي لترميم الآثار الرومانية في سطيف
بقلم أسماء.ع
عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، اليزابيت مور أوبين، عن إعجابها بالآثار الرومانية في متحف سطيف للآثار.
كما أعلنت عن استعداد أمريكا لترميم هذه القطع الأثرية، حيث قالت “يسعد سفارة الولايات المتحدة أن تتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية”. “لترميم هذه القطع الأثرية”.
Loved the Roman antiquities at the Archaeological Museum of Setif. The U.S. Embassy is proud of our collaboration with the Algerian Ministry of Culture to restore these artifacts. #USinDZ pic.twitter.com/XI4cOWCSX0
— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) November 12, 2022
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