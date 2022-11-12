تعاون جزائري أمريكي لترميم الآثار الرومانية في سطيف

عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، اليزابيت مور أوبين، عن إعجابها بالآثار الرومانية في متحف سطيف للآثار.

كما أعلنت عن استعداد أمريكا لترميم هذه القطع الأثرية، حيث قالت “يسعد سفارة الولايات المتحدة أن تتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية”. “لترميم هذه القطع الأثرية”.

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