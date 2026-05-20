تعاون جزائري إثيوبي جديد لدعم المبادلات التجارية والاستثمار

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الجزائر، مختار محمد واري.

وشكّل اللقاء فرصة لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لا سيما تعزيز المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار. وهذا في إطار التوجه الإفريقي المشترك الرامي إلى دعم الشراكات البينية وتكثيف التعاون داخل القارة.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان أهمية تعزيز التنسيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار واللجنة الإثيوبية للاستثمار. بما يساهم في تجسيد مشاريع وشراكات عملية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة.

وشهد اللقاء الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية عبر تقنية التحاضر عن بعد، لوضع إطار تعاون مشترك وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.

كما أبرز ركاش حرص الجزائر على تعزيز اندماجها الاقتصادي الإفريقي، من خلال تطوير قطاعات استراتيجية واعدة. خاصة في مجال المناجم، الصناعات التحويلية والميكانيكية، الفلاحة، والصناعة الصيدلانية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة داخل القارة.

وأكد السفير الإثيوبي استعداد بلاده لدعم التعاون الاقتصادي مع الجزائر وتشجيع المستثمرين الإثيوبيين على استكشاف فرص الاستثمار والشراكة.