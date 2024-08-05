تعاون جزائري صيني في البحث العلمي التاريخي

إستقبل صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر “لي جيان” الذي أشاد بعمق علاقات التعاون بين البلدين.

وحسب بيان الوزارة، فقد أبلغ السفير عن شكر وامتنان وزير قدامى المحاربين الصيني “باي جيجنيا” إثر زيارته إلى الجزائر والتي قام من خلالها بالإطلاع على تجربة القطاع في حماية الذاكرة الوطنية وتوفير الرعاية المجاهدين وذوي الحقوق.

كما أعرب “لي جيان” عن نيته لتعزيز التعاون بين القطاعين لاسيما في مجال البحث العلمي التاريخي من خلال تبادل التجارب والخبرات التي تتطلب زيارة وزير المجاهدين وذوي الحقوق رفقة إطاراته إلى جمهورية الصين الشعبية، والوقوف على التجربة الصينية في الحفاظ على التراث وتدوين التاريخ وكذا التكفل بمتطلبات قدامى المحاربين، منوهًا بالبعد التاريخي لأواصر الأخوة بين الشعبين.