تعاون جزائري قطري في مجال التكوين المهني

استقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، بمقر دائرته الوزارية، سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، رفقة رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

وحسب بيان للوزارة، قدم الوزير نبذة عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر. تحدث فيها عن أهم المؤسسات التكوينية والتخصصات الجديدة، وكذا الرؤى المستقبلية للقطاع.

وبعد استماعه للعرض، قدّم رئيس جامعة الدوحة تساؤلات عدة حول أهم أنماط التكوين. وكذا أهم النقاط التي يمكن التعاون فيها مستقبلا، مع القطاع.

وبدوره رد الوزير على كل تساؤلات الوفد، معبّرا عن استعداد القطاع للتعاون مع الطرف القطري، عن طريق إمضاء اتفاقيات بين الجامعة القطرية والمعاهد التكوينية الجزائرية.

ويأتي ذلك، تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن مختلف المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، القاضية بتكثيف التعاون والتبادل في شتى المجالات.