تعاون “جزائري-تونسي-ليبي” في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع والعبور

استقبلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، بالقاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات - الرويبة، وفدا من الدولتين الشقيقتين تونس وليبيا، يضم ممثلين لوزارات النقل وشركات النقل بالسكك الحديدية.

وحسب بيان شركة SNTF، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار عقد اجتماع مخصص لتعزيز التعاون الثلاثي الجزائري التونسي الليبي في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع والعبور، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أوت 2024.

وأوضح المصدر نفسه، أن اللقاء الثلاثي يهدف إلى بعث التعاون بين شركات النقل بالسكك الحديدية للدول الثلاث في مختلف المجالات، بما في ذلك صيانة العتاد السككي.

وأشرف على هذه الزيارة الميدانية المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عاج بوعوني، إلى جانب إطارات من المديرية العامة ومسؤولي قاعدة صيانة القاطرات بالرويبة.

وقام الوفد بجولة في مختلف أقسام وورشات القاعدة، إذ تعرف، عن قرب، على الإمكانات التي تحوزها القاعدة الرئيسية في مجال الصيانة، وتلقى شروحا حول عمل كل قسم، ومختلف المراحل التي تمر بها عملية صيانة القاطرات.

كما عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بقاعدة صيانة القاطرات بالرويبة وتجهيزاتها المتطورة وكفاءة تقنيي ومهندسي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في مجال صيانة وعصرنة وتجديد العتاد والتحكم في التكنولوجيا الحديثة.