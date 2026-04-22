تعاون “جزائري_نيجري”.. تنظيم الإجتماع الأول للجنة الخبراء الأمنيين

تم أمس، تنظيم الإجتماع الأول للجنة الخبراء الأمنيين بين الجزائر والنيجر بالعاصمة. وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني، لاسيما في إطار إتفاق التعاون الأمني الموقع بين البلدين سنة 2021.

وكذا تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة “الجزائرية-النيجرية”. المنعقدة بنيامي خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس 2026، وتبعًا لمخرجات اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. بوزير الدولة ووزير الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية النيجري محمد تومبا.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على ضرورة توحيد الجهود وتفعيل آليات التنسيق المشترك. من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز تأمين المناطق الحدودية بين البلدين.

