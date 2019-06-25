تعاون دولي لامركزي بين ولاية الجزائر ومنطقة جزيرة فرنسا

توجه اليوم عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في القمة الدولية الثالثة لشبكة سبرينت “SPRINT” للمؤسسات الناشئة.

وكذا الإحتفال بمرور عشرين سنة على إمضاء إتفاقية التعاون والشراكة بين محافظة بيروت وإقليم “إيل دو فرانس”.

المزمع إجراؤها ما بين 26 إلى 28 جوان 2019.

وحسب بيان لولاية الجزائر فإن مشاركة الوالي تأتي تلبية لدعوة من فاليري بيكراس رئيسة مجلس إقليم “إيل دو فرانس”.

وزياد شبيب محافظ مدينة بيروت وجمال عيتاني رئيس بلدية لبيروت.

حيث تعد ولاية الجزائر طرفا فاعلا في برنامج “SPRINT” رفقة سبعة مدن تنتمي إلى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وهذا بعد إبرامها لاتفاقية التعاون الموقعة في 23 مارس 2017 بين ولاية الجزائر وإقليم “إيل دو فرانس”.

كما تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثمانية الأعضاء في شبكة “سبرينت” “SPRINT” للمؤسسات الناشئة.

من خلال السماح بتنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإبتكار و التكنولوجيا، التخطيط الحضري، النقل و التنمية المستدامة بالإضافة إلى إعادة تأهيل التراث المعماري.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر ستشارك في هذا المؤتمر رفقة الحاضنة “SYLABS” و المؤسسة الناشئة “REVADEX” .