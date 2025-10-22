تعاون صناعي جزائري-بيلاروسي يشمل الاستثمار ونقل التكنولوجيا

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، مساء اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، مكسيم ريجينكوف، مرفوقاً بوفد رفيع المستوى يضم نائب وزير الصناعة، ونائب وزير الصحة، وسفير جمهورية بيلاروسيا لدى الجزائر.

وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

في مستهلّ اللقاء، أكّد الوزير على متانة العلاقات التي تجمع الجزائر وبيلاروسيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي وترجمته إلى مشاريع صناعية ملموسة. لا سيما في مجالات الصناعات الميكانيكية ومعدات وتجهيزات الآلات الفلاحية. بالإضافة إلى التعاون في مجال الاعتماد والمواصفات، بما يسهم في تطوير الشراكات المنتجة وتعزيز نقل التكنولوجيا.

وجدّد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم التعاون الثنائي وتوفير الظروف الملائمة لنجاح الشراكات الصناعية والتكنولوجية. مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين.

وفي هذا الإطار، أعطى تعليمات لتشكيل مجموعات عمل مشتركة تتولى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة ميدانياً.

من جانبه، نوّه وزير الشؤون الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، بعمق العلاقات بين البلدين. مؤكداً استعداد بلاده لإقامة شراكات مباشرة مع مؤسسات جزائرية لتصنيع الآلات والمعدات الفلاحية. وتعزيز التعاون الصناعي والتقني في مجالات الاهتمام المشترك.

كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد ونظيرتها البيلاروسية عبر إبرام مذكرة تفاهم تتضمن آليات للاعتماد المشترك للمواصفات والمقاييس الصناعية، بما يسهم في:

- تسهيل التبادلات التجارية

– تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية

– دعم الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الخارجية

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان إرادتهما المشتركة على مواصلة التنسيق وتعميق التعاون الصناعي والتقني بين الجزائر وبيلاروسيا. في ظل الديناميكية الجديدة التي أطلقتها الإرادة السياسية العليا بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من أجل بناء شراكات استراتيجية مستدامة تُسهم في تطوير الصناعة وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين الصديقين.