تعاون لاستغلال وتحويل الموارد الأولية المنجمية مع شركة “إيتكس” البلجيكية

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر دعم ومرافقة الشراكة للاستثمار والنجاح في الجزائر. مؤكدة ترحيب القطاع بالتعاون مع الخبرات الأجنبية التي تساهم في اكتساب مهارات متبادلة ومتنوعة لتطوير مجال المناجم.

واستقبلت كريمة طافر وفدا من شركة “إيتكس” البلجيكية المتخصصة في استغلال وتحويل الموارد الأولية المنجمية وتصنيع مواد البناء الحديثة. بقيادة الرئيس التنفيذي بيرنارد ديلفو. حيث تطرق الجانبان إلى بحث فرص التعاون والإستثمار بين مؤسسات وهيئات القطاع المنجمية وشركة “ايتكس”. في مجال إستغلال وتحويل الموارد الأولية المنجمية على غرار الجبس في الجزائر.

من جهته قدّم ديلفو في بداية اللقاء لمحة عن الشركة التي أبدت إهتمامها بتصنيع مختلف أنواع مواد البناء الحديثة. خاصة منها صناعة ألواح الجبس وكيفية استغلالها وتحويلها. ناهيك عن إمكانات هامة في تحصيل إحتياطات رفيعة من الجبس ذو الجودة العالية. الذي يمكن استغلاله حتى في المجال الطبي.

كما أبدى إستعداده لتعزيز الإستثمار في الجزائر، نظرا للإمكانات الجد معتبرة من إحتياطات الجبس والمتواجدة في العديد من ولايات الوطن. مثل برج بوعريريج، باتنة، سطيف، بسكرة، البويرة، بجاية، تبسة وغيرها.

وقد أعربت كاتبة الدولة بدورها خلال هذا اللقاء، عن إستعدادها لدعم ومرافقة الشركة للاستثمار والنجاح في الجزائر. مؤكدة ترحيب القطاع بالتعاون مع الخبرات الأجنبية التي تساهم في اكتساب مهارات متبادلة ومتنوعة لتطوير مجال المناجم. كما أعلنت دعمها ومساندتها لجميع الاستثمارات التي تعود بالفائدة على الجانبين.

كما أبدى ديلفو رغبته في التواجد والإستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن الشركة قد عرفت سابقا إنتشارا من خلال استثمارها في عدة دول من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا. وللإشارة فإن شركة “ايتكس” البلجيكية تضم أكثر من 13500 موظف في 160 موقعا. و45 دولة وتعتبر رائدة في استغلال وتحويل مواد الموارد الأولية المنجمية وتصنيع مواد البناء الحديثة.

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