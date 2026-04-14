تعبئة ميدانية واسعة لمصالح الأشغال العمومية لمواجهة التقلبات الجوية

سجلت مصالح الأشغال العمومية تدخلات مكثفة ومتواصلة ليلا ونهارا، في إطار المتابعة المستمرة لمخلفات التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن، على غرار بومرداس، البويرة، أم البواقي، تبسة، باتنة ومعسكر.

وجنُدت خلالها إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، بهدف ضمان سلامة مستعملي الطريق واستمرارية حركة النقل والتنقل عبر مختلف الشبكات الطرقية.

وفي ولاية بومرداس، قامت فرق الصيانة التابعة لتقسيمية الأشغال العمومية لدائرة بومرداس بسلسلة من التدخلات الميدانية على مستوى عدة محاور استراتيجية. شملت الطريق الوطني رقم 05 من ذراع الزمام (قورصو) إلى غاية تيجلابين في الاتجاهين، وكذا الطريق الوطني رقم 05أ بقورصو.

بالإضافة إلى طريق اللوز الرابط بين سيدي يحي بتيجلابين ومنطقة الدهوس. والطريق الوطني رقم 24 من مفترق الطرق إلى الكرمة. وقد استمرت هذه العمليات إلى غاية صبيحة اليوم.

أما في ولاية البويرة، فقد تدخلت فرق الصيانة عبر عدة فروع، حيث تم إزالة مخلفات الأمطار وفتح المجاري المائية عبر شبكة الطرق. مع تسجيل تدخل نوعي بفرع الأخضرية على الطريق الوطني رقم 05 بمنطقة تلانجير. والتي تسببت في غلق كلي للطريق. قبل أن يتم إعادة فتحه في الساعات الاولى من صبيحة اليوم.

وفي ولاية أم البواقي، وعلى إثر تساقط الثلوج، تدخلت فرق الصيانة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 (نقطة الكيلومتر 61) إلى غاية قرية المطار.

حيث تم تسخير كاسحات الثلوج منذ الساعة الواحدة صباحًا، ما مكن من إعادة فتح الطريق في الاتجاهين. خاصة نحو عين البيضاء وعاصمة الولاية.

كما شهدت ولاية تبسة تدخلات مستعجلة عقب تساقط كثيف لحبات البرد. حيث قامت المصالح المختصة بتنظيف البالوعات بالممر السفلي على مستوى الطريق الوطني رقم 16. لضمان تصريف مياه الأمطار وتفادي انسداد الشبكة.

وفي ولاية باتنة، تواصلت عمليات فتح الطرقات وإزالة الثلوج المتراكمة عبر مختلف المحاور الوطنية والولائية. باستعمال ثماني كاسحات للثلوج وقد تم فتح 95 بالمائة من شبكة الطرق. لاسيما الطرق الوطنية رقم 31 و77 و87. مع انطلاق عمليات فتح الطرق الولائية رقم 160 و172. إضافة إلى تدخلات لإزالة المياه الراكدة على الطريق الوطني رقم 88.

أما في ولاية معسكر، فقد تدخلت مصالح الأشغال العمومية على مستوى الطريق الوطني رقم 07 لإزالة الأوحال وفتح الطريق عقب الأمطار الغزيرة. فيما تم تسجيل تدخلات أخرى ببلدية تيغنيف لنزع مخلفات التقلبات الجوية على الطريق الولائي رقم 94 والطريق الوطني رقم 91.