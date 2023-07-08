تعبيد طرقات “سيلاست” و”علي رملي” في بوزريعة.. وزارة الداخلية توضح

افادت، وزارة الداخلية، اليوم السبت، أنها رصدت انشغال خاص بسكان كل من حي “سيلاست” و”علي رملي” ببلدية بوزريعة في العاصمة.

كما أوضحت، وزارة الداخلية أن المصالح المختصة في بوزريعة، قامت بتعبيد كل الطرقات على مستوى حي “سیلاست”. سواء من ميزانية البلدية أو برامج المخططات البلدية للتنمية.

وبخصوص شارع “علي رملي” الطريق الولائي رقم 45 الذي يتواجد في حالة مهترئة. وكذا شارع “قويدري عبد الغاني” الطريق الولائي رقم 130. فتعبيدها يقع على عاتق المديرية الفرعية للأشغال العمومية لولاية الجزائر. وليس على عاتق ميزانية البلدية كونها طرق ولائية.