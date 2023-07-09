تعتبر الأولى على المستوى الوطني من حيث عدد المناقشات.. جامعة الجزائر 2 تناقش سبع مذكرات تخرج مؤسسة ناشئة

ناقشت اليوم حاضنة الأعمال بجامعة الجزائر 2 ، 7مذكرات تخرج مؤسسة ناشئة في إطار القرار الوزاري 1275 ،حيث تعتبر الجامعة الأولى على المستوى الوطني التي تناقش هذا الكم من المذكرات في اليوم الواحد .

وقد ناقش الطالب” عبد القادر قوجيل” مشروعه الإبتكاري في تخصص علم النفس الأرطفوني ،أين نال مشروعه إعجاب ممثلي وزارة التعليم العالي، وممثلة وزارة الصحة التي أكدت أن القطاع يحتاج إلى مثل هذه المشاريع الإبتكارية ،في الوقت الذي تعاني فيها المستشفيات والمراكز من ضغط كبير.

وقد أشرف على هذه المناقشة الدكتورة هناء شريفي و الدكتورة واضح فلة والدكتور أبو بكر خالدي وممثل الحاضنة فليفلي سفيان.

كما ناقشت كل من الطالبة منال بوبقرة تخصص ترجمة مشروعها الإبتكاري إضافة إلى الطالب نضال اوذاينية وهذا بحضور مسؤولة الدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية

وفي هذا الصدد أكدت مديرة الحاضنة الدكتورة هناء شريفي في تصريح لها ،أن المشاريع الإبتكارية في جامعة الجزائر 2، تعكس واقعا مغايرا لما كنت تعرفه العلوم الإجتماعية والإنسانية،حيث استطاعت الكلية في هذه الجامعة من رفع التحدي وتقديم مشاريع ابتكارية مهمة للغاية من شأنها أن تساهم في تنمية الفرد والمجتمع على حد سواء.

وقالت الدكتوره شريفي أن الطلبة المنخرطين في القرار الوزاري 1275 تلقوا العديد من التكوينات طيلة 3 أشهر، تعرفوا من خلالها على مدربين في مجال ريادة الأعمال والمقاولاتية، واستطاعوا أن يؤسسوا مشاريعهم لوحدهم بمساعدة ممثلي الحاضنة مشيرة إلى أنهم كانوا يعملون ليل نهار لإتمام المشاريع ومناقشتها في الوقت الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت المتحدثة أن الطلبة والأساتذة المشرفين وممثلي الحاضنة كانوا يقفون على كل صغيرة وكبيرة في المشروع وفي العديد من الأحيان يبقون في الجامعة حتى الساعة الثامنة ليلا من أجل تقديم مشاريع ذات أهمية بالغة في مختلف المجالات الإجتماعية النفسية وحتى المتعلقة بالترجمة واللغات الأجنبية .

من جهتها قالت ممثلة الحاضنة تخصص العلوم الاجتماعية زهرة بوكعولة ونائب عميد العلوم الاجتماعية،أن العديد من الأشخاص لم يؤمنوا بتمكن مجال العلوم الاجتماعية في تقديم مشاريع ابتكارية،لكن هذه الفكرة تغيرت بفضل إرادة الأساتذة من جهة والأفكار المبهرة التي قدمها الطلبة من جهة اخرى.

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