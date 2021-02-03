تعتبر الجريمة الثالثة في أقل من شهر.. شخص يقتل ابن عمه بسبب خلاف حول أرض في تيدة بتيارت

قتل بعد عصر اليوم شخص على يد أبن عمه بسبب خلاف حول أرض فلاحية تقع ببلدية تيدة.

ووقعت الجريمة في منطقة العرعارة القريبة من بلدية تيدة حيث كان الضحية مع قطيع من الغنم مارا بارض ملك لابن عمه.

لينشب بينهما شجار سرعان ما تطور الوضع ووجه احدهما لاخر طعنة بواسطة سكين على مستوى الصدر اردته قتيلا .

وقد علمت النهار ان مصالح الدرك الوطني قد اوقفت الجاني 59 سنة و فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة .

وتعتبر هذه الجريمة الثالثة بتيارت، حيث سبق وأن شهدت بلدية عين دزاريت جريمة قتل راح ضحيتها قاصر وأصابة 19 اخرون.

بالإضافة إلى جريمة اخرى ببلدية عين الذهب حيث قتل شخص على يد قريبه بسبب خلافات حول أرض فلاحية.