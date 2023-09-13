تعداد أولمبي الشلف يتلقى محاضرة في القوانين الجديد لكرة القدم

تلقى تعداد فريق أولمبي الشلف، اليوم الأربعاء، محاضرة لشرح التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم، تحسبا لانطلاق الموسم الجديد.

وحسب الصفحة الرسمية لاولمبي الشلف، أشرف عضو اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عبد الحق عابد، على القاء هذه المحاضرة.

وإلى جانب لاعبي الفريق، استفاد الطاقمي الفني، والإداري لألمبي الشلف، من الشروحات التي قدمها عبد الحق عابد، بخصوص التعديلات الجديدة لقوانين اللعبة.

كما أشر مسؤولي اولمبي الشلف، إلى التجاوب الكبير الذي لقيته هذه المحاضرة، بالنظر للمعلومات القيمة التي تم تقديمها، والتي تأتي قبل أيام معدودة عن انطلاق الموسم الجديد للبطولة المحترفة.