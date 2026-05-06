تعداد اتحاد العاصمة يدخل في تربص مغلق تحسبا لنهائي كأس الكونفدرالية

دخل تعداد فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، في تربص مغلق بمركز سيدي موسى، تحضيرا لمباراة نهائي كأس الكونفيدرالية التي ستجمعهم بنادي الزمالك المصري.

وحسب البرنامج الذي كشفت عنه إدارة اتحاد العاصمة، سيخوض تعداد الفريق اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية لهم بمركز سيدي موسى، على الساعة (17:00).

وسيدوم هذا التربص المغلق لفريق الاتحاد، إلى غاية يوم الجمعة المقبل، أين سيخوض الفريق آخر حصة تدريبية له، على الساعة (18:00).

يذكر أن مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، والضيف الزمالك المصري، مقررة يوم السبت 16 ماي الجاري، على الساعة (19:00)، بملعب “5 جويلية”.