تعداد المنتخب الرديف يكتمل بالتحاق ميريزاق

اكتمل تعداد المنتخب الرديف، المشارك في بطولة كأس العرب، قطر 2025، بالتحاق متوسط الميدان حسام مريزاق.

وكشفت “الفاف” في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن اللاعب السابق لشباب بلوزداد، والناشط حاليا، في نادي ماخاتشكالا الروسي، حل مساء أمس الاثنين، بالدوحة والتحق بزملائه في المنتخب.

وبذلك، سيكون ميريزاق، رهن إشارة المدرب مجيد بوقرة، بداية من لقاء اليوم الثلاثاء. أمام منتخب العراق، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

يشار إلى أن “الخضر” حصدوا 4 نقاط من تعادل أمام السودان وفوز أمام البحرين. ويحتاجون لنقطة وحيدة من لقاء العراق لبلوغ ربع النهائي، مقابل 3 نقاط من أجل العبور في صدارة المجموعة.