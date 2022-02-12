تعداد الوفاق يجتاز فحص كورونا بنجاح تحسبا لمواجهة حورية كوناكري

يستعد فريق وفاق سطيف لمباشرة مغامرته ضمن دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، اليوم السبت، بمواجهة مضيفه، حورية كوناكري الغيني.

وأعلنت إدارة الوفاق، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن نتائج فحص الكشف عن كورونا التي خضع لها تعداد الفريق.

كما أكد مسؤولي النادي السطايفي، سلبية نتائج فحص كل تعداد الفريق، ما يضعهم تحت تصرف المدرب نبيل الكوكي.

يذكر أن مواجهة وفاق سطيف وحورية كوناكري، تدخل ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.