تعداد شباب بلوزداد في تونس لاستكمال تحضيراته الصيفية

تتواجد بعثة فريق شباب بلوزداد، بتونس، من أجل استكمال التحضيرات الصيفية للفريق، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، مقطع فيديو، للجحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها تعداد الفريق بتونس.

كما يسعى الطاقم الفني للفريق، استغلال هذا التربص، من أجل استكمال برنامج تحضيرات الفريق، ووضع كل اللاعبين في أتم الجاهزية للموسم الكروي الجديد.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، خاص المرحلة الأولى من تحضيراته الصيفية، بتلمسان، قبل شده الرحال إلى تونس.