تعداد شباب بلوزداد يحل بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان

حطت بعثة فريق شباب بلوزداد، ظهر اليوم الخميس، رحالها بالعاصمة الإيفوارية، أبيدجان، تحسبا لخوض مباراة الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة النادي البلوزدادي، عن وصول بعثة الفريق إلى مطار “بويغني فيليكس”، بأبيدجان، في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا.

وفور خروجهم من المطار، توجه تعداد شباب بلوزداد، مباشرة إلى مقر إقامتهم بفندق “أبيدجان بيلمان”، الذي يبعد بتسعة دقائق، عن الملعب الذي سيحتضن مباراتهم المقبلة.

يذكر أن شباب بلوزداد، سيواجه مضيفه، نادي ستاد أبيدجان، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.