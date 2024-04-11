تعداد شباب قسنطينة يضحي بعطلة العيد لتحضير مباراة الكأس

يخوض تعداد فريق شباب قسنطينة، في الفترة الحالية، تربصا مصغرا، بمدينة وهران. تحضيرا لمباراة كأس الجزائر، التي ستجمعه بفريق نجم بن عكنون.

وكشفت إدارة النادي القسنطيني، عبر صفحته الرسمية. بأن الطاقم الفني للفريق. وبالتنسيق مع الإدارة قررا التضحية بعطلة عيد الفطر، من أجل التحضير الجيد لهذا الموعد الكروي.

ويسعى مدرب شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، استغلال هذا التربص لوضع لاعبيه في أتم الجاهزية، بهدف ضمان تألهم في منافسة الكأس.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فريق شباب قسنطينة، بنجم بن عكنون، والتي تدخل ضمن الدور الربع نهائي من منافسة كأس الجمهورية، مقررة يوم السبت المقبل بملعب “ميلود هدفي”.