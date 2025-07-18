تعداد شبيبة الساورة في تربص مغلق بتاغيت

يواصل فريق شبيبة الساورة، تحضيراته الصيفية، استعداد للموسم الكروي الجديد، بخضو تربص مغلق بمدينة تاغيت.

وبعد خوضهم التحضيرات الأولى بملعب “20 أوت” ببشار، تنقل تعداد شبيبة ، حسب الصفحة الرسمية للفريق، إلى تاغيت، لخوض تربص مغلق لمدة يومين.

كما أضاف ذات المصدر، بأن رفقاء مباركي، سيجرون أول حصة تدريبية لهم بالملعب البلدي بتاغيت.

يذكر أن فريق شبيبة الساورة، يعد من أول الأندية الجزائرية التي باشرت تحضيراتها الصيفية للموسم الكروي الجديد 2025-2026.