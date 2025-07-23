تعداد شبيبة الساورة يخوض تحضيراته الصيفية بأعالي تيكجدا

يخوض تعداد فريق شبيبة الساورة، المرحلة الثانية من التحضيرات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد من البطولة المحترفة 2025-2026.

وبعد اختتام التربص الأول والذي أجراه الفريق بمدينة تاغيت، بمشاركة كل التعداد، دخل شبيبة الساورة في المرحلة الثانية.

ويخوض لاعبو نسور الجنوب في الفترة الحالية، الترص الثاني بأعالي تيكجدا، أين يتدرب الفريق بمعدل حصتين يوميا، مخصصة للجانب البدني بالدرجة الأولى.

وتجري هذه التحضيرات الصيفية لتعداد شبيبة الساورة، في أجواء حماسية، وعزيمة كبيرة، حسب ما كشف عنه مسؤولو الفريق عبر الصفحة الرسمية للنادي.