تعداد شبيبة القبائل يطير إلى العاصمة المصرية القاهرة

غادر تعداد فريق شبيبة القبائل، أمسية اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه العاصمة المصرية القاهرة.

وتنقلت بعثة فريق شبيبة القبائل، من مطار “هواري بومدين”، باتجاه القاهرة، تحسبا لمواجهة نادي الأهلي المصري.

كما كان الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، شوقي بوخزاني، في توديع بعثة الشبيبة، أين عمل على الرفع من معنويات الجميع للعودة بنتيجة ايجابية.

وتأتي هذه السفرية الخاصة بفريق شبيبة القبائل، من أجل خوض مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شبيبة القبائل، ومضيفه الأهلي المصري، مقررة يوم السبت المقبل، انطلاقا من الساعة السادسة، بملعب “القاهرة”.