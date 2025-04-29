تعداد محليي “الخضر” يكتمل وبن خماسة يُغادر التربص

ارتفع تعداد محليي “الخضر” في التربص المقام حاليا بمركز سيدي موسى، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا، المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”.

وشهدت الحصة التدريبية الثانية، لأشبال مجيد بوقرة. أمس الاثنين، التحاق خماسي شباب قسنطينة، ويتعلق الأمر بكل من الحارس بوحلفاية، بعوش، ذيب، مرباح وبلحوسيني.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، أن خماسي “السياسي” الذي ضيّع انطلاقة التربص، بسبب التزاماته في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية. خضع مباشرة بعد الوصول إلى برنامج خاص للاسترجاع.

مشيرة إلى أن الناخب المحلي، مجيد بوقرة، ركز خلال الحصة الثانية التي استمرت لساعة ونصف من الزمن. على مختلف الجوانب التقنية والتكتيكية بهدف تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

كما كشفت “الفاف” أن المدرب مجيد بوقرة، الذي سينشط ظهر اليوم الثلاثاء. ندوة صحفية، قرر إعفاء متوسط ميدان مولودية الجزائر. محمد بن خماسة، من التربص، بعدما التحق بمركز سيدي موسى، مصابا.