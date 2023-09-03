تعداد مولودية الجزائر يستأنف تحضيراته بالعاصمة

استأنف تعداد فريق مولودية الجزائر، أمسية اليوم الأحد، تدريباته الجماعية بالجزائر العاصمة، لاستكمال تحضيراتهم الصيفية استعداد للمويم الجديد.

وكشفت الصفحة الرسمية للمولودية، عن عودة تعداد الفريق إلى التدريبات الجماعية، بمركز الفندقة والاطعام بعين البنيان.

ويأتي هذا بعد استفادة اللاعبين من يومين راحة، عقب عودته مؤخرا من فرنسا، أين أجرى الفريق تربصهالذي دام ثلاثة أسابيع.

وسيواصل تعداد المولودية، تحضيراته الأخيرة بالعاصمة، استعدادا للجولة الأولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة.