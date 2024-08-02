تعداد وفاق سطيف يتنقل إلى تونس لخوض تربصه الصيفي

تنقل تعداد فريق وفاق سطيف، باتجاه تونس، من أجل خوض التربص الصيفي الثاني للفريق، استعداد للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وكشفت إدارة وفاق سطيف، عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن تنقل الفريق إلى تونس، بتعداد يضم 21 لاعبا، في انتظار التحاق البقية.

وحسب ذات المصدر، أقام الوفد المتنقل، ليلة أمس الخميس، بمدينة عنابة، قبل أن يستكمل رحلته صباح اليوم الجمعة.

ويسعى مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، ةطاقمه الفني المساعد، لاستغلال تربص تونس، من أجل وضع لاعبيه في أتم جاهزيتهم البدنية، والفنية.