تعديلات جديدة على تأشيرة “شنغن”

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تعديلات جديدة على تأشيرة “شنغن”
بقلم أمينة لعلالي

قام الإتحاد الأوروبي بإجراء تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة “شنغن”.

وحسب مواقع إعلامية، هذه التعديلات هدفها تحسين التعامل مع المسافرين والتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

أضافت نفس المصادر، أن من التعديلات التي تم المصادقة عليه هي السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وفي وقت لا يتعدى 15 يوما قبل الرحلة، بالإضافة إلى توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا.

للإشارة، الزيادة في رسوم التأشيرة ناهزت 33 بالمائة حيث وصلت إلى90دولار،لضمان قيام دول الأعضاء بتغطية تكاليف استخراج التأشيرة بشكل أفضل.


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