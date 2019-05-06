تعديلات جديدة في رزنامة اختبارات الفصل الثالث

قررت وزارة التربية الوطنية، تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2018/2019 للأطوار الثلاث.

وحسب المراسلة الموجهة لمديريات التربية الوطنية، ستكون الاختبارات لمرحلة الابتدائية السنة الأولى والثانية والثالثة، ابتداء من يوم الاحد 19 ماي،

اما السنة الخامسة ستكون الامتحانات أيام 14و 15 و16 ماي .

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم المتوسط،السنة الأولى والثانية والثالثة ستكون الامتحانات ابتداء من يوم الأحد 19 ماي 2019 ، وأما السنة الرابعة أيام 14و 15 و 16 .

وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي السنة الأولى والثانية، حُددت الامتحانات ابتداء من 19 ماي والسنة الثالثة ابتداء من 12 إلى 16 ماي .

وحُددت الوزارة تاريخ الاختبارات الاستدراكية، بالنسبة للأطوار الثلاث ابتداء من يومي 23 و24 جوان 2019.

كما أشارت الوزارة إلى استغلال الفضاءات الزمنية المتاحة جراء هذا التعديل لكل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية،للقيام بالتصحيح الجماعي ،و الاختبارات ومواصلة التحضير للامتحانات المدرسية بالنسبة للمترشحين لها .

وللاختبارت الاستدراكية بالنسبة للتلاميذ المعنيين وكذا تنظيم مراجعة الدروس تدعيمية ومذاكرة في مجموعات ومرافقة مفرّدة عند الاقتضاء .