تعديلات جديدة في سكن الـ LPA تعرف عليها 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارف بلعريبي ان قطاعه يحضر لتعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم LPA.

وفي رده على أسئلة شفوية لنواب البرلمان قال بلعريبي “القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية”.

وتابع الوزير خلال جلسة علنية في قبة البرلمان أن هذه التعديلات “ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة. كما أن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة، يتضمن برنامج بـ 225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم”.

واشار بلعريبي انه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج. بالإضافة إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.

وتطرق الوزير إلى إمكانية مراجعة قيمة الدخل الشهري المحدد للاستفادة من صيغة السكن العمومي الايجاري “الاجتماعي”. قال الوزير بهذا الخصوص انه غير وارد حاليا وغير أنه يمكن التطرق إليه مستقبلا.

أما بخصوص مراجعة سقف الأجور المحدد للحصول على السكن الاجتماعي السوسيال 24 ألف دينار قال بلعريبي ان هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى تعديل سقف الاستفادة في كل باقي الصيغ السكنية.