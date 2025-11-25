تعديلات على برنامج مباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن إجراء تعديلات هامة على برنامج مباريات بطولة الرابطة المحترفة، وذلك لضمان تنظيم المنافسة بشكل يتماشى مع الالتزامات الدولية والقارية للفريق الوطني والاندية المشاركة.

وتشمل هذه التعديلات الجولات الممتدة من الجولة 13 إلى الجولة 17، والمقرر إجراؤها خلال شهري ديسمبر وجانفي المقبلين.

وأوضحت الرابطة أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع تزامن الفترة المذكورة مع انطلاق منافسات كأس العرب FIFA، التي ستبدأ في الأول من ديسمبر، فضلاً عن التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا (CAN).

وأكدت الرابطة أنها حرصت على تكييف برنامج المباريات بما يضمن السير الحسن للمنافسة. مع مراعاة الاستحقاقات الدولية للمنتخبات الوطنية والالتزامات الإقليمية للأندية.

وقد تم تحديد البرنامج الكامل والمفصل للمباريات على النحو التالي: