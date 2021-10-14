تعديلات على حركة سير القطارات من وإلى العاصمة غدا

تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها، بأن حركة سير القطارات من وإلى الجزائر العاصمة، ستشهد بعض التعديلات يوم غد الجمعة.

وأوضح بيان للشركة، انه قد تمت برمجة عملية نقل استثنائية ستعبر خط السكة الحديدية على مستوى منطقة الحامة “الجزائر العاصمة”، انطلاقا من ميناء الجزائر.

وعليه، فإن كافة رحلات خطوط الضواحي وخطوط ما بين المدن “الخطوط الجهوية” والخطوط الكبرى، ستنطلق من محطة حسين داي ذهابا ووصولا.

مشيرا إلى أن قطار آغا / مطار هواري بومدين، سيتم إلغاؤه استثنائيا غدا الجمعة.

وتعلم الشركة زبائنها، أنه سيتم توفير حافلات تضمن نقلهم من محطة الجزائر إلى محطة حسين داي ذهابا وإيابا خلال هذا اليوم.

هذا وتتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لزبائنها باعتذاراتها الخالصة عن الإزعاج الناجم عن هذه البرمجة الاستثنائية وتؤكد بأن الرحلات ستستأنف بشكل عادي، يوم السبت المقبل.

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