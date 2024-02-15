تعديلات في برنامج هذه الرحلات البحرية 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، عن تعديل في برنامج بعض الرحلات.

وأنهت المؤسسة في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك إلى علم زبائنها الكرام التعديل في برنامج الرحلات جاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

واضاف البيان أن تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها على النحو التالي:

رحلة وهران _ اليكانتي يوم 16 فيفري على الساعة 16:00 مساءا عوضا عن يوم 15 فيفري.

رحلة اليكانتي _ وهران يوم 17 فيفري على الساعة: 11:00 صباحا عوضا يوم 16 فيفري.

رحلة وهران_ مرسيليا يوم 17 فيفري على الساعة 23:00 بدلا من 11:00 سا صباحا.

رحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 19 فيفري على الساعة 16:00 مساءا بدلا من الساعة 12:00 زوالا.

في ختام البيان تعتذر المؤسسة عن هذا التعديل الراجع و تتمنى لكم رحلة ممتعة على متن سفنها.