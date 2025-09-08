تعديل أوقات استغلال “التلفيريك” بمقام الشهيد

أعلنت مديرية التنقلات، النقل والمرور لولاية الجزائر، اليوم الإثنين، عن تعديل وتنظيم أوقات استغلال المصعد الهوائي التذكاري (MEMORIAL المقام الشهيد).

وأوضحت المديرية في بيان لها “نعلم جميع المواطنين مستعملي المصعد الهوائي التذكاري (MEMORIAL المقام الشهيد) بأنه تم تعديل وتنظيم أوقات استغلال وذلك ابتداء من يوم الأحد 07 سبتمبر 2025”.

كما أشار المصدر نفسه، أن أوقات الاستغلال تبدأ من الساعة السابعة (07:00) صباحا وتنتهي على الساعة العاشرة ليلا (22:00). وهذا طيلة أيام الأسبوع.

