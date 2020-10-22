تعديل الدستور: عدم توقيف أيِ نشاط صحفي مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشروع التعديل الدستوري يضمن الحق في إنشاء مواقع وصحف إلكترونية.

ويأتي هذا تكريسا لحرية الصحافة بكل ما تمثله من حرية تعبير وإبداع وحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحماية استقلالية الصحافي والسر المهني.

ومن الضمانات الأساسية الأخرى المتضمنة في المشروع عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية وعدم توقيف أيِ نشاط صحفي مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي.

وقال رئيس الجمهورية “لقد كانت لقاءاتي بعديد الصحافيين من الإعلام الوطني العموميٍ والخاص وكذا الأجانب فرصة أكدت من خلالها موقف الدولة الواضح لتوفير الدعم والضمانات المهنية اللازمة للارتقاء دوما بأداء الصحافة الجزائرية دون استثناء”.

وأكد أن هذا الدعم سيعزز الحقوق المكفولة للصحافي وهو يؤدي رسالته الإعلامية تحت مظلة القانون مشفوعا بالأخلاق والآداب المهنية القائمة على احترام الحقوق والحريات ونبذ خطابات التفرقة والتمييز والكراهية.

وأضاف رئيس الجمهورية “لقد جعل المرتزقة والخونة من المواقعِ الإلكترونية مجالا خصبا للترويجِ لهذه الخطابات ولكافة الحملات المسعورة الرامية إلى زرعِ الفتن وإحباط معنويات المواطنين لكن وبحمد الله فإن الشرفاء انبروا من خلال ذات المواقع للتصدي لكل المخططات الشيطانية ضد بلادنا”.

وتابع الرئيس تبون “ليتأكد الأعداء والحاقدون من مختلف النحل والمشارب أن للجزائر رب يحميها وشعب عقد العزم على صيانة أمانة الشهداء وتأمين مستقبل الأجيال القادمة بالعلم والعمل وبوحدة الصف دوما وأبدا”.

وذكر رئيس الجمهورية بتضحيات السلك الطبي وشبه الطبي الذي تصدى بشجاعة وإيثار للجائحة مسنودا بدعم الدولة وبمساهمة المجتمعِ المدني ومرافقة أسرة الصحافة الوطنية.

وهنأ رئيس الجمهورية الفائزات والفائزين بجائزة رئيسِ الجمهورية للصحافي المحترف المقامة سنويا بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وتقدم الرئيس تبون للشعب الجزائري وللمسلمين كافة بأجمل التبريكات وأعطرها بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.